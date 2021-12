Presidente do Fortaleza fala sobre Cano e promete ousadia no mercado da bola

Marcelo Paz foi entrevista no programa Seleção SporTV e comentou sobre os investimentos que o Tricolor deve fazer no mercado da bola, visando a Libertadores em 2022

Classificado para a Libertadores, o Fortaleza intensificará os investimentos para contratar reforços e qualificar o time. Foi o que prometeu o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, em entrevista ao SporTV nesta quarta-feira, 9. Entre os assuntos abordados, o dirigente falou sobre o argentino Germán Cano, que tem negociação aberta com o Leão.



Sobre as especulações do elevado salário de Cano, Marcelo Paz deixou claro, porém, que o clube não fará nenhuma loucura financeira. "Sobre o Germán Cano, é um grande centroavante. Foi falado em um salário de R$ 600 mil. Não há a menor chance do Fortaleza pagar R$ 600 mil para nenhum jogador. Isso não entra no nosso patamar financeiro e o equilíbrio é fundamental."



Com calendário cheio para o 2022, o Fortaleza vai ousar no mercado da bola, segundo Marcelo Paz. Nos bastidores, a diretoria do Pici tem se movimentado para reforçar o elenco. O lateral-direito equatoriano Anthony Landázuri tem pré-contrato assinado com o Leão.



"Vamos sim investir em contratações, vamos ousar, qualificar mais o elenco. Nossa ideia é ir ano a ano melhorando o elenco, com a gente vem fazendo. Se você pegar o histórico, 2017, saímos da C para B, fizemos melhorias no elenco. 2018, da B para a A, a mesma coisa. 2019 para 2020 também. Essa é a ideia. 2022 a ideia é qualificar ainda mais e manter os jogadores que têm o perfil para dar resultado. Para alguns também o ciclo se encerra".

O Tricolor se despede da temporada nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, no Castelão, contra o Bahia, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.