Fortaleza tem a expectativa de arrecadar R$ 10 milhões com vendas de atletas em 2022

Após a histórica campanha na Série A da temporada passada e com a Copa Libertadores entre as competições presentes no calendário esportivo de 2022, principal torneio da América do Sul, a expectativa da diretoria do Fortaleza é de que a exposição dos jogadores aumente e o clube consiga arrecadar R$ 10 milhões em vendas de atletas.

O valor representa 7,09% do planejamento orçamentário para este ano, que é de R$ 141.090.000,00 milhões, número recorde na história do Leão. Além do campeonato continental, o Tricolor do Pici disputará o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Na temporada passada, a principal venda realizada pelo Fortaleza foi a do atacante Bergson, que deu retorno financeiro de mais de R$ 2,5 milhões ao ser negociado com o Johor FC, clube da primeira divisão nacional da Malásia.

O Tricolor do Pici também tem sido ativo no mercado em relação a aquisição de direitos federativos de atletas. O zagueiro Marcelo Benevenuto, um dos principais jogadores da posição no Brasileirão, foi comprado por R$ 4,5 milhões, com contrato até o fim de 2026, assim como o volante Matheus Jussa, adquirido de forma definitiva por cerca de R$ 1 milhão até o fim de 2024.

A mudança de postura em relação ao mercado, em que o Fortaleza passa a ser o detentor dos direitos econômicos de atletas com grande potencial de retorno financeiro e esportivo ao invés de um número excessivo de empréstimos — como no caso de Éderson, que ganhou destaque no Tricolor mas pertence ao Corinthians-SP —, fortalece o clube e aumenta as possibilidades de negócios futuros, além de dar mais tranquilidade em relação a manutenção do elenco durante as temporadas.

