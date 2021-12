Nem Ceará, nem Fortaleza: atacante Gilberto deve jogar no exterior em 2022

Fontes ligadas ao Ceará e Fortaleza afirmam que jogador não atuará no Brasil em 2022. O atleta está livre no mercado após encerrar o vínculo com o Bahia e é um dos nomes mais desejados na janela de transferências

O centroavante Gilberto não deve desembarcar no futebol cearense para a temporada de 2022. Apesar de ter propostas de Ceará, Fortaleza e de outros clubes do Brasil, o atacante tem o desejo de jogar no exterior, no próximo ano. O atleta está livre no mercado após encerrar o vínculo com o Bahia e é um dos nomes mais desejados na janela de transferências.

O Esportes O POVO ouviu fontes ligadas às diretorias de Ceará e Fortaleza. O discurso foi categórico de que não houve avanço com nenhuma das partes e de que Gilberto jogará fora do Brasil em 2022. O centroavante tem curtido com a família as férias de fim de ano e deve definir o futuro em breve.

O centroavante, que marcou 26 gols pelo Bahia em 2021, encerrou contrato com o Esquadrão após o fim do Brasileirão. Além de Fortaleza e Ceará, clubes como Santos, Corinthians, São Paulo e Fluminense procuraram o staff do atacante, mas ouviram sobre o desejo do atleta de se transferir para o exterior. O jogador recebeu sondagens do Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde 2018 na equipe baiana, Gilberto disputou 189 partidas, marcou 83 gols e deu 14 assistências. Em 2021, o Bahia acabou rebaixado para a Série B, dificultando a manutenção do atleta no Esquadrão.

Busca por camisa 9

Ceará e Fortaleza estão ativos no mercado em busca da contratação de um centroavante para a temporada de 2022. A posição é uma das prioridades dos dois clubes para o próximo ano, quando terão no calendário a Sul-Americana e Libertadores.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o Tricolor tem negociação avançada com o atacante argentino Juan Martín Lucero, destaque do Vélez Sarsfield-ARG. Já o Alvinegro, segundo informações do jornalista Alexandre Praetzel, quer contratar o atacante Pablo, além do meia Vitor Bueno, ambos do São Paulo.

Tags