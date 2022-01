Fortaleza conta com permanência de David para 2022 e descarta venda ao Internacional

Com contrato até o final do próximo ano, Tricolor mantém atacante nos planos e nega negociação com o Colorado. Multa rescisória para o Brasil é de R$ 30 milhões

A torcida do Fortaleza amanheceu o domingo, 2, surpreendida pela entrevista do empresário André Cury à Revista Colorada acerca de uma negociação para venda do atacante David ao Internacional-RS. O clube do Pici, entretanto, rechaça a possibilidade e conta com o camisa 17 para a nova temporada, apurou o Esportes O POVO.

O capixaba de 26 anos chegou ao Leão em 2020 como contratação mais cara da história do futebol cearense: R$ 5 milhões por 45% dos direitos econômicos, com contrato até o final de 2023. No primeiro ano, disputou 56 jogos, anotou 12 gols e deu seis assistências. Na temporada passada, o jogador teve números parecidos: 56 partidas, 13 tentos e seis passes para os companheiros.

As características em campo e a idade, além do bom relacionamento de André Cury mundo afora, fazem David estar no radar de vários clubes. Ao longo de 2021, inclusive, o Tricolor recusou ao menos uma proposta do exterior pelo atacante. A multa rescisória tem valor elevado: R$ 30 milhões para o mercado nacional e 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões pela cotação atual) para clubes do exterior.

Com contrato até o final do ano que vem e satisfeito com o desempenho do atacante, o Fortaleza vislumbra também um futuro retorno financeiro, mas nega negociação com o Inter neste momento e mantém o jogador no planos para 2022. De acordo com o orçamento do clube, a previsão é de arrecadar R$ 10 milhões com vendas de jogadores neste ano.

Após o ano histórico, o Tricolor inicia a pré-temporada no próximo dia 10. A estreia será diante do Floresta, no dia 22 ou 23 deste mês, pela Copa do Nordeste.

