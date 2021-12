Dirigente explica como o Fortaleza se estrutura para fazer diferença no mercado da bola

Com orçamento desiguais do futebol brasileiro, Alex Santiago acredita que investimento do Leão em estrutura e tecnologia dá destaque ao clube no cenário nacional

Com orçamento menor que dos times mais tradicionais da Série A, clubes como o Fortaleza precisam apresentar algo a mais para se diferenciar no mercado em épocas de contratações. Em entrevista ao Esportes O POVO, o vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, explicou que o Leão investe em estrutura e tecnologia para se destacar dos outros times.

Ele citou, como exemplo, a importância do investimento no departamento de regeneração. "A gente tem que buscar ver como encurtar esses espaços (entre outros times) e a tecnologia e a estrutura são situações onde a gente pode encurtar. O Fortaleza melhorou muito o departamento de regeneração desse ano. Isso faz muita diferença. Enquanto o Flamengo viaja 27 mil kms por ano, o Fortaleza viaja uma média de 81 mil kms por ano. É absurdo e cruel a diferença entre um e outro, então a gente precisa regenerar melhor dentro dessa situação geográfica, pois ninguém vai mudar o mapa do Brasil. No próximo ano, só teremos Fortaleza e Ceará como nordestinos e essa logística vai piorar e teremos que nos preparar para isso", pontuou.

Sobre o assunto Permanência do goleiro Marcelo Boeck no Fortaleza ainda está sob avaliação

Dirigente do Fortaleza afirma que não houve avanço com Gilberto e critica especulações

Fortaleza anuncia renovação de contrato com Matheus Vargas até o fim de 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alex Santiago também falou sobre como foi importante o investimento em aparelhos de regeneração para que os atletas se recuperassem de lesão e elogiou o trabalho coletivo das equipes do clube.

"A estrutura é um caminho que você pode fazer, o clube pode tirar um pouco do orçamento e investir em melhorias. Investimos nos aparelhos de regeneração, temos uma tecnologia de prevenção de lesões. Com um elenco curto, já no final do Brasileirão, tivemos situações com Yago Pikachu e Crispim, mas muito pouco diante de um elenco pequeno. Isso mostra o sucesso do departamento médico e de futebol. Prevenção de lesões, tecnologia aplicada na busca de mercado também", frisou.

Leia também > Dirigente do Fortaleza resume ações do Fortaleza no mercado para montar time para 2022





Tags