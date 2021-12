Fernando Miguel chega com favoritismo para assumir a titularidade do Fortaleza

Marcelo Boeck e Felipe Alves oscilaram durante 2021 e terão de superar a concorrência do arqueiro ex-Atlético Goianiense, um dos destaques da posição no Brasileirão

Após temporada de oscilações e falhas de Felipe Alves e Marcelo Boeck, o Fortaleza foi ao mercado da bola e trouxe o goleiro Fernando Miguel, de 36 anos, ex-atleta do Atlético Goianiense e um dos destaques da posição no Brasileirão. A chegada do arqueiro agrega tecnicamente o setor e aumenta as opções para o treinador Vojvoda, que terá a missão de definir quem será o titular.

Pelo Dragão, Fernando Miguel atuou em 54 partidas durante 2021 e foi peça importante na campanha da equipe goiana na Série A do Campeonato Brasileiro. Na elite nacional, o goleiro não sofreu gols em 16 jogos, número que o credenciou como o menos vazado entre todos os atletas da posição no certame. Além do feito, também foi o sexto com mais defesas realizadas (111).

O bom momento do arqueiro gaúcho deve colocá-lo como o favorito para assumir a titularidade da meta tricolor, pelo menos no início da temporada. Outro aspecto importante — destacado pelo presidente Marcelo Paz — é o papel de liderança que o jogador consegue desempenhar.

"É um atleta que também tem capacidade de liderança e bom nível intelectual. A performance dele em 2021 também foi muito importante para essa decisão. Foi o goleiro que passou mais jogos sem sofrer gols na Série A, e pegou dois pênaltis. Entendemos que vai qualificar bastante o nosso elenco”, explicou o mandatário.

Marcelo Boeck, apesar de ter sido o escolhido de Vojvoda na reta final do Brasileirão para assumir o posto de titular, tem futuro ainda indefinido no clube. Ídolo, o goleiro é um dos pilares da reconstrução do Fortaleza: participou do acesso à Série B em 2017, e da Série A em 2018, além da conquista do tricampeonato cearense (2019, 2020 e 2021), da Segundona (2018) e da Copa do Nordeste (2019). O contrato do goleiro de 37 anos, que participou de 25 jogos neste ano, se encerra no fim de dezembro.

"Não existem restrições para renovarmos. Existem algumas peças que ainda não renovamos contrato, mas o Boeck é um cara que tem uma história muito grande no clube e nós vamos definir essa situação em breve", disse Sérgio Papelin, executivo de futebol do Leão, em entrevista ao Esportes O POVO.

Felipe Alves teve sua pior temporada desde que chegou ao Tricolor do Pici, no início de 2019, e acabou perdendo espaço na equipe de Vojvoda pelas sucessões de falhas e desempenhos ruins — algo que também aconteceu com Boeck.

Apesar de inconstante em 2021, o goleiro foi titular absoluto nos últimos dois anos e tido, nesse período, como um dos melhores do país pela segurança e frieza dentro de campo, característica que rendeu o apelido de “Homem de Gelo”. Com contrato até o fim de 2023, uma possível permanência de Felipe Alves no elenco mantém em alto nível técnico a disputa pela titularidade, algo importante para a próxima temporada, que será intensa, desafiadora e repleta de competições e jogos.

Felipe Alves no Brasileirão 2021:

Jogos: 20



Gols sofridos: 22



Defesas realizadas: 57



Jogos sem sofrer gols: 7



Pênaltis defendidos: 1/3



Erros capitais: 2

Marcelo Boeck no Brasileirão 2021:

Jogos: 19



Gols sofridos: 23



Defesas realizadas: 54



Jogos sem sofrer gols: 6



Pênaltis defendidos: 0/6



Erros capitais: 2

Fernando Miguel no Brasileirão 2021:

Jogos: 37



Gols sofridos: 34



Defesas realizadas: 111



Jogos sem sofrer gols: 16



Pênaltis defendidos: 2/6



Erros capitais: 0

Via SofaScore.

