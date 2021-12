Landázuri envia recado à torcida do Fortaleza: "Espero ver vocês no Castelão"

O jogador, que estava no Independiente Del Valle, assinou contrato com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2023

Primeiro reforço do Fortaleza para temporada 2022, Landázuri enviou uma mensagem para torcida tricolor através das redes sociais do clube. O atleta, que já havia agradecido a oportunidade de jogar no Leão do Pici, espera encontrar os torcedores em breve.



“Oi torcida do Fortaleza, aqui é Anthony Landázuri. Bom, digo a vocês que estou muito feliz por chegar a este grande clube. Espero ver vocês o quanto antes na Arena Castelão. Muitas bênçãos e muito sucesso”, disse em vídeo.



O zagueiro e lateral-direito de 24 anos foi anunciado pelo clube na última terça-feira, 14. Nesta temporada, pelo Independiente Del Valle-EQU, o jogador disputou 26 jogos, entre Liga do Equador, Supercopa do Equador, Libertadores e Sul-Americana. Marcou três, deu três assistências e recebeu cinco cartões amarelos.



