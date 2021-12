Com vaga na Libertadores, Fortaleza projeta faturar R$ 150 milhões em 2022

Impulsionado por premiações na Copa do Brasil e no Brasileirão, Tricolor do Pici deve registrar o maior faturamento da sua história em 2021; Com participação inédita na competição internacional em 2022, Leão planeja alcançar receita ainda maior na próxima temporada

Com participação garantida na Copa Libertadores da América, o Fortaleza projeta realizar o maior faturamento da sua história na próxima temporada. O Esportes O POVO apurou que a diretoria tricolor prevê uma receita bruta de R$ 150 milhões em 2022. Caso o planejamento seja alcançado, o montante representará quase o dobro dos R$ 77 milhões arrecadados pelo Leão em 2020.

O Tricolor do Pici terá um calendário recheado de jogos em 2022. Além da participação na competição internacional, o clube irá disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. Com o retorno da torcida à Arena Castelão, a bilheteria das partidas e o programa de sócio torcedor serão fatores importantes nas projeções da diretoria leonina.

Vale ressaltar que o Fortaleza vive a expectativa de alcançar o maior faturamento de sua história já neste ano. Com a temporada histórica vivida em 2021 e impulsionado por premiações conquistadas nas competições nacionais, o clube pode superar os R$ 120 milhões de receitas gerados em 2019, maior receita registrada pelo time tricolor até o momento.

Semifinalista da Copa do Brasil, o Leão recebeu R$ 17 milhões de premiação na competição. Com o quarto lugar na Série A, o clube vai embolsar cerca de R$ 20 milhões. A maior parte do valor é referente a cota paga pela Globo pelo contrato de transmissão na TV aberta. O restante do montante é de uma premiação paga aos três clubes com contrato com a Turner melhor posicionados no Brasileirão. O pagamento está previsto em contrato com a emissora e Palmeiras-SP (3º), Fortaleza (4º) e Ceará (11º) serão bonificados.

Com a previsão de receitas em alta e competições de alto nível para disputar na próxima temporada, o Tricolor já se movimenta no mercado da bola em busca de contratações. Até o momento, o Leão já anunciou o lateral-direito Landázuri e acertou a compra em definitivo do volante Matheus Jussa e do zagueiro Marcelo Benevenuto. Além disso, o clube está de olho no atacante Gilberto, do Bahia, e avalia a situação dos jogadores do elenco que estão com o contrato próximo do fim.

