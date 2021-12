"As pessoas só querem o que é bom", diz Paz sobre sondagens de outros clubes por Vojvoda

Técnico argentino renovou com o Tricolor do Pici por mais uma temporada; Leão disputa cinco competições em 2022 e, dentre elas, a Copa Libertadores

A classificação inédita do Fortaleza para a fase de grupos da Libertadores colocou o time em evidência no cenário nacional na temporada 2021 e, por tabela, os holofotes também acabaram por destacar Juan Pablo Vojvoda. Isso fez com que um dos principais responsáveis pela boa temporada do Tricolor recebesse sondagem de outros clubes neste final de ano. Entretanto, o técnico decidiu permanecer no Leão por mais uma temporada.

Em entrevista cedida nesta terça-feira, 14, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou as sondagens recebidas pelo treinador argentino. "O Vojvoda já ficou, ta renovado e vai ficar por mais um ano. Houve um assédio e é natural, já até me acostumei. O pessoal vem sempre aqui. Antes era o Rogério e agora é o Vojvoda, mas vejo isso com naturalidade, pois as pessoas só querem o que é bom, que ta despontando e apresentando resultado. Ele vai ficar mais um ano conosco, tudo certo e estamos montando o elenco para o ano que vem", destacou o mandatário ao Bandsports.

Vojvoda possui contrato com o Leão para a temporada 2022 e disputará cinco competições com o time no próximo ano. São elas: Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Série A do Brasileirão e Copa Libertadores da América.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags