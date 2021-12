Dirigente do Fortaleza elogia Boeck, mas não garante permanência: "vamos definir em breve"

Sérgio Papelin diz que não há restrições para renovação de contrato com o jogador, mas não confirma proposta do Leão para estender o vínculo com o arqueiro; contrato entre as partes se encerra neste ano

Com o contrato de Marcelo Boeck próximo do fim, o Fortaleza ainda avalia se irá fazer uma proposta de renovação contratual ao goleiro. Em entrevista ao Esportes O POVO, o executivo de futebol do clube, Sérgio Papelin, elogiou a história do arqueiro de 36 anos no Leão e garantiu que não há restrições para a extensão do vínculo com o atleta, mas não garantiu a permanência do jogador em 2022.

"Não existem restrições para renovarmos. Existem algumas peças que ainda não renovamos contrato, mas o Boeck é um cara que tem uma história muito grande no clube e nós vamos definir essa situação em breve", despistou o dirigente tricolor.

Sobre o assunto Marcelo Paz confirma interesse do Fortaleza em Gilberto, do Bahia

Lateral-direito Daniel Guedes se despede do Fortaleza e deve retornar ao Santos

Fortaleza encaminha compras de Matheus Jussa e Marcelo Benevenuto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Pici desde 2017, Marcelo Boeck tem contrato até o final deste mês. O goleiro é ídolo da torcida leonina e esteve presente na retomada do Fortaleza no cenário nacional. O camisa 1 participou do acesso às Série B, em 2017, e Série A, em 2018. Além disso, ganhou três títulos do Campeonato Cearense (2019, 2020 e 2021), um da Série B (2018) e um da Copa do Nordeste (2019). Neste período, o arqueiro entrou em campo em 139 partidas.

Na ausência de jogos, o Esportes O POVO segue o noticiário de futebol cearense com informações do mercado da bola. Todas as novidades do Fortaleza Esporte Clube clicando aqui e também em nossas redes sociais: Facebook e Instagram.

Tags