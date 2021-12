Marcelo Paz confirma interesse do Fortaleza em Gilberto, do Bahia

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o presidente do Tricolor elogiou o atacante, mas ressaltou que ainda não fez proposta pelo jogador; Paz também falou sobre as situações de Éderson e Benevenuto e disse que o zagueiro está próximo de fechar com o Leão

Em busca de um centroavante para 2022, o Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Gilberto, do Bahia, para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo presidente Marcelo Paz, na noite dessa sexta-feira, 10, em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola no YouTube. O mandatário tricolor elogiou o atleta de 32 anos, mas ressaltou que, até o momento, não fez proposta pelo jogador.

"Gilberto é um grande atacante, temos interesse em contar com ele, mas ele ainda não está ouvindo propostas. Então, ele tem não proposta do Fortaleza porque ele não está ouvindo propostas. Ele estava muito focado na questão do Bahia e sempre respeitamos esse momento. Sempre falamos apenas com o empresário dele, nunca direto no atleta. Talvez possa evoluir. É um jogador de bom nível, tem sido artilheiro. Vamos ter que esperar um pouco", disse o presidente.

No Bahia desde 2018, Gilberto é um dos principais jogadores do Esquadrão. Em 157 jogos com a camisa do clube, o atacante marcou 64 gols e deu 14 assistências. O jogador foi vice-artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, com 15 gols marcados em 36 partidas.

Paz também falou sobre a situação do volante Éderson e do zagueiro Marcelo Benevenuto. Destaques do Tricolor do Pici na temporada, o contrato de empréstimo com os jogadores se encerram neste mês e os atletas só irão permanecer no Leão se o clube contrata-los em definitivo. De acordo com o mandatário, o acerto com o Botafogo-RJ pela permanência do defensor está próximo. Já a negociação com o Corinthians para contratar o meio-campista está mais distante de um desfecho positivo.

"O Benevenuto tem muitas chances de ficar. Nós já conversamos com o Botafogo e o agente dele. Ele quer permanecer no Fortaleza. Então acredito que a contratação vai ser concretizada. A situação do Éderson é um pouco mais difícil, porque é um jogador que desperta interesse do mercado internacional e não dá para concorrer com euro ou dólar. O Corinthians, que é o detentor do atleta, deve esperar por uma proposta do exterior", informou o mandatário.

