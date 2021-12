Lucas Crispim não viaja e será desfalque do Fortaleza diante do Cuiabá

O Fortaleza terá um desfalque de peso na partida contra o Cuiabá-MT, na próxima segunda-feira, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal, pela 37ª rodada da Série A: o ala esquerdo Lucas Crispim não viajou com a delegação e ficou na capital cearense sob os cuidados do departamento médico e da preparação física, apurou o Esportes O POVO.

Líder de assistências do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com sete passes diretos para gols, o camisa 10 sofreu lesão no músculo adutor da coxa esquerda no dia 23 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena Castelão. A contusão tirou o jogador de combate por cerca de um mês.

Recuperado, Crispim voltou a ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda no dia 20 de novembro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras-SP, no Gigante da Boa Vista, mas não entrou em campo. A volta aos gramados ocorreu no dia 25, na derrota por 2 a 0 para o Santos-SP, na Vila Belmiro.

Na última sexta-feira, 3, o ala esquerdo voltou a ser titular do Leão no 1 a 0 sobre o Juventude-RS, resultado que garantiu a inédita classificação para a Copa Libertadores. Lucas Crispim ficou em campo até os nove minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Osvaldo. A vaga na equipe contra o Cuiabá-MT deverá ser ocupada pelo lateral-esquerdo Bruno Melo.

No sábado, 4, na reapresentação do elenco após o confronto, o camisa 10 foi reavaliado após a primeira partida como titular desde a lesão e ficou sob os cuidados dos departamentos médico e físico. Desfalque diante do Dourado, o jogador tentará se condicionar para o último compromisso do ano, diante do Bahia, na próxima quinta-feira, 9.

Com informações de Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, e Iara Costa

