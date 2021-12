Após classificação para a Libertadores, Fortaleza viaja para enfrentar o Cuiabá

Poucas horas depois de confirmar a inédita classificação para a Copa Libertadores de 2022, o Fortaleza retomou os trabalhos na tarde deste sábado, 4, e já viaja para o jogo contra o Cuiabá-MT, pela penúltima rodada da Série A. Após suspensão, Marcelo Benevenuto volta a ser opção.

Na noite da última sexta-feira, 3, o Tricolor bateu o Juventude-RS por 1 a 0, na Arena Castelão, e carimbou vaga, no mínimo, na fase prévia do torneio continental. O elenco se reapresentou às 14 horas deste sábado, no Centro de Excelência Alcides Santos, com malas prontas rumo ao Mato Grosso.

Sobre o assunto Fortaleza é 1º nordestino a ganhar vaga na Libertadores via pontos corridos

Fortaleza atinge a melhor pontuação de um clube cearense na Série A

Vojvoda celebra classificação histórica: "A alegria da torcida é a nossa alegria"

Sem jogadores lesionados ou suspensos, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deverá ter baixas para o confronto. A novidade fica por conta do retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão automática diante da equipe gaúcha e fica à disposição para encarar o Dourado.

Já longe da capital cearense, o Leão ficará de olho no resultado do duelo entre Bahia e Fluminense-RJ, no próximo domingo, 5, às 16 horas, na Fonte Nova. Em caso de derrota do Tricolor das Laranjeiras, o Fortaleza se garante na fase de grupo da Libertadores, dentro do G-6 do Brasileirão.

Na quinta posição da competição nacional, com 55 pontos, o time do Pici encara o Cuiabá-MT na próxima segunda-feira, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal.

