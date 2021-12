Cria do Pici, Osvaldo chega à marca de 200 jogos com a camisa do Fortaleza

Com contrato até o fim deste ano, o atacante entrou aos 10 minutos do segundo tempo na partida diante do Juventude; nesta temporada foram 22 jogos, tendo um gol e uma assistência

Formado na base do Fortaleza, o atacante Osvaldo, de 34 anos, alcançou a marca de 200 partidas com a camisa Tricolor na vitória sobre o Juventude por 1 a 0, jogo em que marcou a classificação do time do Pici à Copa Libertadores da América.

O jogador se profissionalizou em 2007 pelo Tricolor do Pici e rodou por diversos clubes do Brasil e do Mundo, como Ceará, São Paulo, Fluminense, Sport, Braga, Al Ahli, entre outros.

Esta é a terceira passagem do atacante pelo Fortaleza, que ao entrar aos 10 minutos do segundo tempo contra o Juventude, alcançou seu ducentésimo jogo com a camisa do Leão, e de quebra participou da classificação mais importante da história do clube.

Osvaldo tem contrato com o Tricolor até o fim do ano e seu futuro ainda é incerto. Na atual temporada, o atleta participou de 22 jogos, fez um gol e deu uma assistência.

O Fortaleza volta a campo nesta segunda-feira, 6, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

