Fortaleza vence Juventude por 1 a 0 e garante vaga histórica na Copa Libertadores

Com o triunfo, o Tricolor do Pici está classificado, de forma antecipada, para a fase preliminar do torneio continental, fato inédito e histórico para o Leão

O Fortaleza escreveu um importante capítulo em sua história centenária na noite de hoje, 3, ao derrotar o Juventude por 1 a 0 diante de mais de 40 mil torcedores, o recorde de público do futebol cearense na atual temporada, garantindo, de forma antecipada, a classificação inédita para a fase preliminar da Copa Libertadores 2022. O gol da vitória veio dos pés de Depietri, aos 35 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo histórico sobre os gaúchos, a equipe comandada pelo treinador Vojvoda se torna o sétimo nordestino a conquistar uma vaga na maior competição do continente e o primeiro a obter a classificação através dos pontos corridos.

Na tabela, o Leão agora soma 55 pontos e pode assegurar, no domingo, 5, a ida direta para a fase de grupos da Libertadores. Para isso acontecer, é necessário que o Fluminense-RJ, 7º colocado com 51 pontos, tropece contra o Bahia, em Salvador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Restando dois jogos para o fim do Brasileirão, o Tricolor do Pici volta a campo na próxima segunda-feira, 6, para enfrentar o Cuiabá, às 20 horas, na Arena Pantanal, pela 37ª rodada do campeonato.

O jogo

Motivado pela festa da torcida nos momentos que antecederam o confronto, o Fortaleza começou o jogo da forma que marcou a equipe nesta temporada: intenso. Com muita movimentação no campo de ataque, o Leão tentava, de forma paciente, criar espaços na compacta defesa montada pelo treinador Jair Ventura.

A primeira lacuna encontrada pelo Tricolor do Pici aconteceu aos 13 minutos. David viu Robson bem posicionado nas costas dos zagueiros e fez um belo lançamento. O artilheiro, cara a cara com o goleiro Douglas, pegou mal na bola e desperdiçou uma das poucas chances que o Fortaleza conseguiu criar nos 45 minutos iniciais.

Com uma postura defensiva, o Juventude não abdicou da estratégia traçada e se manteve fechado, com os 11 jogadores atrás da linha da bola, situação que criou dificuldades para o setor de meio-campo do Leão. Apesar de ter a posse de bola e trocar diversos passes, a equipe comandada por Vojvoda causou pouco desconforto no Alviverde.

O escrete vermelho-azul-e-branco voltou a arrancar um suspiro dos torcedores somente aos 39 minutos, quando David, em jogada individual pela ponta direita, driblou o marcador e cruzou rasteiro para o meio da área. No lance, Michel Macedo, lateral-direito do Jaconero, tentou cortar, mas pegou errado e quase marcou gol contra.

Na volta do intervalo o Fortaleza se tornou ainda mais incisivo na busca pelo gol, acelerando o jogo na tentativa de encurralar e pressionar o Juventude dentro da grande área. A pressão surtiu efeito e, aos 13 minutos, Yago Pikachu chegou na linha de fundo e cruzou para Robson, que finalizou quase à queima roupa do goleiro Douglas, impedindo o tento tricolor no puro reflexo.

O bom momento do Leão, no entanto, não durou muito tempo. Por cerca de 20 minutos o Juventude cresceu na partida e passou a aproveitar os espaços cedidos pelo tricolor, com uma sucessão de finalizações perigosas. Marcelo Boeck fez um milagre aos 19 minutos, após cabeçada de Sorriso. Aos 32, a trave impediu o gol do zagueiro Vitor Mendes.

Vojvoda, enxergando as dificuldades dentro de campo, promoveu uma série de alterações com o intuito de revigorar fisicamente e tecnicamente a equipe. Dentre as mudanças, uma alterou o rumo do confronto: Valentín Depietri.

Aos 36 minutos, o goleiro Douglas cobrou mal o tiro de meta, a bola caiu nos pés de Vitor Mendes, que dominou mal. O atacante argentino, então, surgiu com velocidade, desarmou o zagueiro e ficou sozinho de frente para a trave, marcando um gol histórico que garantiu o clube cearense na Libertadores 2022, para o delírio dos tricolores na arquibancada do Castelão.

Tags