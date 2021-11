Na Vila Belmiro, Fortaleza perde por 2 a 0 para o Santos pelo Brasileirão

Em duelo movimentado, o Fortaleza teve boas oportunidades de gol, mas acabou derrotado por 2 a 0 pelo Santos-SP, nesta quinta-feira, 25, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor defendia uma invencibilidade de 15 anos contra o Peixe e buscava a primeira vitória na história do confronto em solo paulista. Robson e David obrigaram João Paulo a boas defesas, assim como Marcelo Boeck fez intervenção decisiva. No segundo tempo, porém, Marcos Guilherme marcou duas vezes para selar o resultado.

Com o resultado, o time do Pici permanece com 52 pontos no Brasileirão e ainda pode cair uma posição, a depender do resultado do RB Bragantino-SP contra o Juventude-RS. O próximo compromisso do Leão será diante do Juventude-RS, no dia 3 de dezembro, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada.

O jogo

Sem contar com Matheus Jussa, suspenso, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu o retorno de Éderson ao meio-campo. Com o Fortaleza escalado no 4-4-2, Bruno Melo foi mantido na lateral-esquerda, com Lucas Crispim na reserva. O Santos-SP, por sua vez, foi a campo no 3-4-3, com atacantes nas alas e um meio-campo mais ofensivo.

Empurrado pela torcida, o Peixe pressionou nos primeiros 20 minutos de jogo. Logo aos 43 segundos, após troca de passes desde a defesa, Ângelo tocou de calcanha para Diego Tardelli, que carregou a bola e encheu o pé à esquerda de Marcelo Boeck, com perigo. Aos cinco, Ângelo cruzou rasteiro da esquerda, Marcelo Benevenuto desviou, e Marcos Guilherme não conseguiu finalizar com o gol aberto.

Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, Danilo Boza subiu mais do que a marcação na área tricolor e testou firme para o chão, mas Titi desviou de cabeça; na sobra, Zanocelo bateu para fora. Daí em diante, o Leão ganhou terreno e passou a levar perigo para a meta mandante.

Aos 28, Yago Pikachu avançou pela direita, cruzou e Luiz Felipe cortou; a bola voltou para o camisa 22, que cruzou novamente, Robson subiu livre e cabeceou firme para o chão, obrigando João Paulo a fazer boa defesa. Oito minutos depois, David recebeu passe na ponta esquerda, bateu forte de fora da área e viu o goleiro santista espalmar.

No último lance do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Santos-SP partiu em velocidade para o ataque, Lucas Braga recebeu bola na ponta esquerda da área, cruzou na medida e Marcos Guilherme emendou de primeira para o gol, parando em grande defesa de Boeck. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou que a bola não ultrapassou a linha.

Na segunda etapa, o técnico Fábio Carille lançou mão de alterações no Peixe para buscar o resultado positivo e viu a equipe adotar postura mais ofensiva, conseguindo conter as investidas do Fortaleza. Aos 11 minutos, Lucas Braga fez jogada individual, partiu da esquerda para o meio e bateu rasteiro para intervenção de Marcelo Boeck.

Cinco minutos depois, Ângelo se livrou da marcação na ponta esquerda, invadiu a área e tocou com estilo para Pirani, que emendou de primeira à direita de meta tricolor, com perigo. Aos 20, o lance que definiu a partida: após cobrança de escanteio, Luiz Felipe resvalou de cabeça, e a bola bateu no braço de Ronald dentro da área.

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães revisou a jogada no monitor do VAR e marcou pênalti. Marcos Leonardo converteu a cobrança e abriu o placar. O Tricolor se lançou ao ataque para tentar igualar o placar e esbarrou na marcação adversária. Já aos 44, após roubada de bola na defesa, Marcos Leonardo partiu em contra-ataque, tabelou com Pirani, recebeu livre na área e bateu no canto superior para decretar o 2 a 0 na Vila Belmiro.

