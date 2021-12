Vojvoda completará 50 jogos no comando do Fortaleza contra o Cuiabá; veja números

Com 55,7% de aproveitamento, treinador argentino acumula feitos históricos no Tricolor e atingirá marca no duelo da próxima segunda-feira, 6. Clube conta com permanência para 2022

A partida contra o Cuiabá-MT, na próxima segunda-feira, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal, pela 37ª rodada da Série A, renderá uma marca especial para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que faz trabalho histórico na temporada: será a 50ª vez que o argentino estará à beira do campo no comando do Fortaleza.

O ex-zagueiro de 46 anos foi contratado pelo Leão no começo de maio deste ano e não teve dificuldade para implementar o estilo ofensivo e o modelo de jogo ofensivo que o notabilizou em outros clubes do continente. De lá para cá, conquistou o título cearense, fez a melhor campanha do clube na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, com a inédita vaga na Libertadores de 2022.

Até o momento, Vojvoda comandou o Tricolor em 49 jogos, com 24 vitórias, dez empates e 15 derrotas - aproveitamento de 55,7% -, de acordo com o site oGol. O treinador terminou o Estadual de forma invicta, em campanha que lhe rendeu o primeiro troféu da trajetória como treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza é 1º nordestino a ganhar vaga na Libertadores via pontos corridos

Fortaleza atinge a melhor pontuação de um clube cearense na Série A

Vojvoda celebra classificação histórica: "A alegria da torcida é a nossa alegria"

Longe de casa e da família, o técnico adotou o Centro de Excelência Alcides Santos como moradia, deixou claro o foco absoluto no trabalho e conquistou dirigentes, funcionários e dirigentes com a personalidade no dia a dia. Mesmo reservado, não se furtou de virar figura frequente em alguns pontos da cidade, como churrascaria, igreja e praia.

O contrato do Fortaleza com o comandante é válido até o final de 2021 e tem cláusula de renovação automática em caso de classificação para uma competição internacional. O clube já conta com a permanência de Vojvoda para a próxima temporada, inclusive com conversas sobre o planejamento, e desconhece sondagens do mercado da bola.

Números de Vojvoda no Fortaleza:

49 jogos



24 vitórias



10 empates



15 derrotas



75 gols marcados



55 gols sofridos



55,7% de aproveitamento

Campeonato Cearense

5 jogos



4 vitórias



1 empate

Copa do Brasil

8 jogos



4 vitórias



2 empates



2 derrotas

Campeonato Brasileiro

36 jogos



16 vitórias



7 empates



13 derrotas

Fonte: oGol

Tags