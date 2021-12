Vojvoda celebra classificação histórica: "A alegria da torcida é a nossa alegria"

Após vitória por 1 a 0 sobre o Juventude que classificou o Fortaleza para a Libertadores da América de 2022, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva ressaltando a dificuldade do jogo e parabenizando o grupo pela conquista histórica.

"A alegria da torcida é nossa alegria. Estamos muito felizes por termos conseguido ganhar esta partida que era muito importante para nós. Hoje o time, os jogadores tiveram que afrontar uma partida muito importante quanto ao psicológico, em quanto personalidade, quanto humildade. Eu reconheço, agradeço e parabenizo a todo este grupo".

Questionado sobre o desempenho no jogo, o argentino destacou as chances criadas e sofridas pelo Fortaleza, mas que o gol do Depietri foi essencial para que o time atingisse os objetivos.

"Sabíamos que íamos enfrentar uma partida onde o adversário ia fechar linhas. Sabíamos do nervosismo, da ansiedade, de loucura. No primeiro tempo o Fortaleza teve o controle do jogo através de uma boa posse de bola e criando duas situações claras de gol. No segundo tempo o adversário teve uma cabeçada, que respondeu muito bem o Boeck, e um tiro na trave. O Fortaleza também teve duas ações que chegamos muito perto de conseguir o gol. O gol do Depietri abre a partida e a partir daí nós tivemos em nossas mãos a vantagem que queríamos".

Vojvoda falou ainda que tem que comemorar a conquista, mas que já inicia neste domingo a preparação para o jogo contra o Cuiabá, com o objetivo de colocar o Fortaleza na fase de grupos da competição continental.

"Eu estou muito feliz, como está o torcedor. Temos que desfrutar, mas amanhã já temos que colocar nossa cabeça no Cuiabá. Nosso objetivo agora é a fase de grupos, seria muito importante para o clube, estamos perto disso e trabalharemos para conseguir também.

O Fortaleza enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira, 6, às 20 horas, Na Arena Pantanal, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

