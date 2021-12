Fortaleza atinge a melhor pontuação de um clube cearense na Série A

O Tricolor do Pici chegou aos 55 pontos e superou, com dois jogos a menos, os 53 conquistados pelo próprio clube em 2019, até então a melhor campanha de um clube cearense no Brasileirão

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, na última sexta-feira, 3, o Fortaleza chegou aos 55 pontos e superou, com duas rodadas de antecedência, a campanha de 2019, até então o melhor desempenho de um clube cearense no Brasileirão durante a era dos pontos corridos.

O ano de 2019 marcou a reestreia do Tricolor do Pici na elite do futebol brasileiro após um longo período convivendo em divisões inferiores. Com Rogério Ceni no comando, a equipe surpreendeu e fez uma ótima campanha, terminando a competição na 9ª colocação, com 53 pontos — 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas, totalizando 46% de aproveitamento — e a inédita vaga para a Copa Sul-Americana.

Em 2021, o Leão voltou a ser destaque na Série A, desta vez figurando durante todo o campeonato entre os seis primeiros colocados. Com o argentino Juan Pablo Vojvoda na beira do campo, a equipe vermelho-azul-e-branco melhorou o desempenho de 2019 com dois jogos a menos — 16 vitórias, sete empates e 13 derrotas — e garantiu a histórica classificação para a Copa Libertadores 2022, tornando-se o primeiro clube nordestino a obter uma vaga no maior torneio do continente através do formato de pontos corridos.



