Fortaleza é 1º nordestino a ganhar vaga na Libertadores via pontos corridos

O Fortaleza garantiu vaga na Copa Libertadores da América 2022 ao vencer o Juventude por 1 a 0 na Arena Castelão. É a primeira vez que um clube nordestino garante acesso à maior competição do continente via pontos corridos.

A última vez que um time do Nordeste jogou a Libertadores foi em 2009, com o Sport, mas o clube pernambucano conquistou a vaga através da Copa do Brasil, ao ser campeão em 2008. Pelo Brasileirão, o último nordestino na competição foi o Bahia, quando conquistou o título nacional de 1988, há mais de 30 anos, quando a competição tinha outro formato.

O futebol nordestino chegou a ter outras boas campanhas no Brasileirão de pontos corridos, como a do Vitória em 2013, que foi quinto colocado, e a do Sport em 2015, sexto. Só que na época, só os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro se qualificavam para a "Liberta".

A participação do Fortaleza na Libertadores será a sétima de um clube nordestino e a primeira de um time cearense, que também pode classificar o Ceará nesta edição. Só três outros três clubes da região passaram pelo certame continental: Bahia (três participações), Sport (duas) e Náutico (uma).

O Fortaleza volta a campo na próxima segunda-feira, 6, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, buscando garantir a vaga direta na fase de grupos. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão.

