Fortaleza encara o Juventude para selar classificação para a pré-Libertadores

Leão está a uma vitória de garantir a classificação para a pré-Libertadores. Se vencer o Juventude, Tricolor torcerá por tropeço do Fluminense no domingo para garantir vaga direta para fase de grupos

O Fortaleza pode fazer história nesta sexta-feira, 3, às 21 horas, quando enfrenta o Juventude com o Castelão lotado. A equipe do Pici está a uma vitória de assegurar a vaga inédita na pré-Libertadores em 2022. Com triunfo sobre os gaúchos, a classificação direta para a fase de grupos do torneio continental tem chance de ser confirmada no domingo, caso o Fluminense tropece diante do Bahia, em Salvador.

O elenco tricolor teve a semana para intensificar os treinos em preparação para o jogo decisivo. O técnico Juan Pablo Vojvoda aproveitou para fazer os ajustes necessários para frear a sequência negativa, - cinco derrotas, um empate e uma vitória nos últimos sete confrontos -, e carimbar o objetivo da Libertadores.

O Leão tem desfalque importante na zaga: Marcelo Benevenuto, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Jussa e Jackson brigam pela posição. A expectativa é de que o primeiro ganhe a chance de atuar como titular na defesa, formando o trio com Tinga e Titi.

Por outro lado, Vojvoda deve confirmar o retorno no time titular do quarteto ofensivo mais decisivo do Fortaleza na Série A: David, Robson, Pikachu e Crispim. Eles são os jogadores com mais participações diretas em gols do escrete tricolor no Brasileirão 2021.

Nos últimos sete jogos, justamente na pior sequência do Fortaleza desde o início do certame nacional, o quarteto não esteve completo no time titular. Isso porque Lucas Crispim e Yago Pikachu desfalcaram a equipe em parte destas partidas.

O ala direito teve recuperação mais rápida e voltou a ser relacionado a partir da 31ª rodada. Já o ala esquerdo só ficou à disposição nos últimos dois duelos, mas disputou apenas a partida diante do Santos, saindo do banco de reservas por não se encontrar 100% fisicamente.

Além da provável presença do quarteto entre os 11 iniciais, o Leão tem retrospecto positivo contra o Juventude atuando como mandante. O Tricolor nunca perdeu para os gaúchos em duelos pela Série A disputados na capital cearense. São cinco vitórias e dois empates em sete partidas contra o Jaconero em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.

O adversário dos cearenses chega motivado para quebrar o tabu. O jogo para o Juventude vale a permanência na Série A. Com uma vitória, a equipe do Rio Grande do Sul alcançará 46 pontos e escapará do rebaixamento para a Segundona.

O Alviverde possui dois desfalques. Um deles é velho conhecido da torcida do Fortaleza: o zagueiro Juan Quintero. O jogador não poderá atuar por questões contratuais, tendo em vista que está emprestado ao Jaconero. O treinador Jair Ventura também não comandará o time à beira do gramado após levar o terceiro cartão amarelo na última rodada. O Juventude vem de sequência positiva de quatro vitórias, três empates e somente uma derrota nos últimos oito embates.



Ficha técnica

Fortaleza x Juventude

Fortaleza

3-5-2: Boeck; Tinga, Titi e Matheus Jussa (Jackson); Pikachu, Éderson, Ronald, Lucas Crispim e Lucas Lima; David e Robson. Téc: Vojvoda

Juventude

4-4-2: Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Wescley e Guilherme Castilho; Sorriso e Ricardo Bueno. Téc: Emerson Ávila

Data: 3/12/2021

Horário: 21 horas

Local: Castelão-CE

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo-RJ (Fifa)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ (Fifa) e Daniel do Espirito Santo Parro-RJ

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ

Transmissão: Premiere, TNT e Rádio O POVO CBN (abertura da jornada às 20 horas - 95.5 FM e canal do O POVO Online no Youtube)

