Fortaleza nunca perdeu para o Juventude na Série A jogando na capital cearense

O Fortaleza entra em campo contra o Juventude-RS, nesta sexta-feira, 3, no Castelão, em clima de decisão. Em favor do Leão, há o fato de nunca ter sido derrotado pelo Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro quando atuou na capital cearense.



O Tricolor do Pici soma cinco vitórias e dois empates em sete partidas disputadas diante do Juventude em Fortaleza pela Série A. No G-6, o Leão precisa da vitória sobre o clube gaúcho e de um tropeço do Fluminense-RJ no domingo, 5, para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores.



Nesta quinta-feira, 2, o clube cearense divulgou parcial de torcedores confirmados para o confronto que pode garantir o Tricolor na pré-Libertadores. Segundo o clube, 41.691 pessoas confirmaram presença.



Fortaleza e Juventude se enfrentam nesta sexta-feira, 3, às 21 horas, no Castelão. O jogo é válido pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão.



