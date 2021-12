Fortaleza deve ter volta de quarteto titular mais decisivo na Série A contra Juventude

Com volta de Crispim ao time titular, quarteto com Robson, David e Pikachu estará completo para o jogo contra Juventude nesta sexta-feira, 3, no Castelão, às 21h30min, pela 36ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza deve voltar a ter em campo, para o duelo desta sexta-feira, 3, diante do Juventude, sua formação mais decisiva da Série A. Com o retorno de Lucas Crispim ao time após se recuperar de lesão, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá disponível para o duelo e deverá colocar em campo, além do ala-esquerdo, Robson, David e Pikachu.

De acordo com o site de estatísticas Sofascore, o quarteto é o mais decisivo do Leão nos quesitos gols e assistências. Robson é o artilheiro do time com dez gols marcados e uma assistência cedida. Depois dele, o maior goleador do time na atual temporada é Yago Pikachu, com oito tentos marcados, seguido de David, que balançou as redes cinco vezes.

Embora tenha marcado gol somente uma vez, Lucas Crispim foi o jogador que mais cedeu assistências no Tricolor. Ao todo, ele deu o passe final para sete tentos marcados. Recuperado de lesão, ele foi relacionado para as duas últimas partidas, mas havia ficado no banco por não estar 100%. Diante da equipe gaúcha, entretanto, o ala-esquerdo deve voltar ao time titular.

Junto dele, Yago Pikachu, que também deve ser titular, é um dos maiores garçons da equipe, tendo auxiliado diretamente em cinco gols marcados. David e Robson, juntos, deram assistência para três gols do Tricolor.

Fortaleza e Juventude se enfrentam nesta sexta-feira, 3, às 21 horas, no Castelão. O jogo é válido pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão.

