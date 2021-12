Sem treinador: Juventude enfrenta Fortaleza com ausência no comando técnico

Técnico Jair Ventura tomou o terceiro cartão no campeonato no duelo diante do Bragantino e será substituído pelo auxiliar técnico Émerson Ávila contra o Leão

O Juventude possui apenas um desfalque para o duelo diante do Fortaleza. Trata-se do técnico Jair Ventura. Após ser advertido no duelo diante do Bragantino, o treinador, que já possuía dois cartões de quando treinou a Chapecoense, foi suspenso e não poderá estar na beira de campo. No lugar dele, quem estará comandando a equipe contra o Leão é o auxiliar técnico Émerson Ávila.

Ele é o único desfalque do time gaúcho diante do Fortaleza. O grupo não possui qualquer jogador fora por suspensão. Em compensação, o clube pode ter grandes desfalques para a última rodada do certame, já que chega para o embate diante do Tricolor do Pici com 12 jogadores pendurados. São eles: Jadson, Chico, Wagner, Fernando Pacheco, Paulo Henrique, Marcelo Carné, Wescley, William Matheus, Dawhan, Ricardo Bueno e Ricardinho. Quintero, emprestado pelo Fortaleza, também está pendurado, mas não pode atuar diante do Leão.

Fortaleza e Juventude se enfrentam nesta sexta-feira, 3, às 21 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão.

