Fortaleza pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores neste domingo

Se vencer o Juventude na sexta, 3, o Tricolor já se garante pelo menos na fase prévia, e fica torcendo por um tropeço do Fluminense no domingo pelo acesso direto

O Fortaleza está a uma vitória de se garantir pelo menos na fase prévia da Libertadores, mas a rodada desta terça-feira, 30, beneficiou ainda mais o Tricolor, que vai poder garantir a vaga direta na fase de grupos já no domingo, 5.

Com a derrota do Ceará para o Flamengo, caso vença o Juventude na sexta, 3, o Leão fica esperando um tropeço do Fluminense no domingo contra o Bahia para comemorar a ida inédita à fase de grupos da competição continental.



O Fortaleza chegaria aos 55 pontos e não poderia mais ser ultrapassado por América-MG e Ceará, por ambos terem menos vitórias que o Tricolor. Assim como o Fluminense, que caso não vença o Bahia, poderia chegar a no máximo 55 pontos, mas não passaria o Leão por ter menos vitórias.

Uma vitória também faz o Fortaleza assumir a quinta colocação, ultrapassando o Red Bull Bragantino, que foi derrotado para o Juventude-RS nesta terça-feira.

O jogo decisivo do Fortaleza contra o Juventude acontece nesta sexta-feira, 3, às 21 horas, na Arena Castelão, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.



