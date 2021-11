Juan Quintero, zagueiro emprestado ao Juventude, não enfrenta o Fortaleza no Castelão

Juan Quintero, atualmente jogador do Juventude, não jogará contra o Fortaleza nesta sexta-feira, 3, no Castelão. Contrato de empréstimo firmado entre os clubes prevê cláusula que impede o jogador de enfrentar o Tricolor, dono do passe do atleta.

Quintero tem contrato com o Fortaleza até o final de 2022. Ele foi cedido ao clube gaúcho por empréstimo até o fim da temporada de 2021. No Juventude fez 10 partidas e não marcou gols.



O colombiano foi peça importante da defesa tricolor nas últimas duas temporadas, sob o comando de Rogério Ceni, pelo Fortaleza. Com o técnico Juan Pablo Vojvoda, perdeu espaço para o trio Marcelo Benvenuto, Titi e Tinga.



Pelo Fortaleza, o atleta somou 96 partidas e dois gols. Conquistou a Copa do Nordeste em 2019 e os Campeonatos Cearenses de 2019, 2020 e 2021.



