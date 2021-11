Qual o substituto ideal de Benevenuto no Fortaleza para enfrentar o Juventude? Jornalistas opinam

Marcelo Benevenuto é desfalque para a partida entre Fortaleza e Juventude na próxima sexta-feira, 3. Na derrota por 2 a 0 para o Santos-SP pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Marcelo Benevenuto completou a série de cartões amarelos e terá que cumprir suspensão.

Em meio a este cenário, o FutCast, podcast do O POVO, discutiu no episódio de número 186 sobre quem é o substituto ideal de Marcelo Benevenuto contra o Juventude. Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro, o grupo debateu sobre o assunto no primeiro bloco do programa. O POVO repercute as opiniões dos jornalistas.

Afonso Ribeiro - No jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o Jackson foi titular. Naquele jogo o Vojvoda estava com alguns desfalques de volantes. O Éderson não podia jogar. Ele acabou precisando usar o Jackson na zaga. É um jogador que ficou com desconfiança depois do jogo contra o Bahia, principalmente, perdeu mais espaço. Mas para esse jogo contra o Juventude, como o Jussa volta a estar à disposição. Acho que o Vojvoda deve voltar a utilizar o Jussa. É um jogador que tem um poder de marcação maior. O Jackson é um atleta que até qualifica a saída de bola. Também é mais alto que o Jussa. Mas acho que para esse jogo o Vojvoda deve optar mesmo pelo Jussa ao lado do Titi e do Tinga.

Thiago Minhoca - Acho que é capaz do Jackson (ser o substituto). Na última partida dele, ele foi bem. Eu acho que a expectativa era tão baixa com o Jackson que a boa partida que ele fez até pode ter soado como ele ter feito uma ótima partida. Acho que ele mantendo esse desempenho do último jogo que ele foi acionado, há possibilidades dele ser o escolhido. Eu prefiro o Jackson porque é um jogador que joga centralizado. Eu não tiraria o Titi pelo lado esquerdo.

Ouça o episódio na íntegra:

