Fortaleza vê aproveitamento cair nos últimos 7 jogos e amarga pior sequência na Série A

Em meio à briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Fortaleza enfrenta a pior sequência de resultados na atual edição da Série A. Fora do G-4, onde permaneceu durante a maior parte da competição, a equipe do Pici amarga queda de aproveitamento no recorte recente e soma cinco derrotas nos últimos sete jogos.

Esta não é a primeira vez que o Tricolor acumula cinco reveses em sete partidas, mas representa o pior rendimento. Na outra ocasião, o time vermelho-azul-e-branco conseguiu duas vitórias entre os tropeços, enquanto desta vez obteve um triunfo e um empate. Dos últimos 21 pontos disputados, portanto, conseguiu apenas quatro.

A atual série negativa do Leão teve início na derrota por 2 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, no dia 30 de outubro. No dia 6 de novembro, revés por 1 a 0 para o Corinthians-SP, na Neo Química Arena. No compromisso seguinte, de volta ao Castelão, empate em 1 a 1 com o São Paulo.

Depois, os comandados de Juan Pablo Vojvoda emendaram dois resultados negativos por placares elásticos: 3 a 0 para o RB Bragantino-SP e 4 a 0 para o arquirrival Ceará. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras-SP aliviou a pressão, mas o time voltou a tropeçar ao perder por 2 a 0 para o Santos-SP, na última quinta-feira, 25, na Vila Belmiro.

A outra sequência amarga do Fortaleza foi entre as 19ª e 25ª rodadas, quando foi derrotado por Bahia, Atlético-MG, Internacional-RS, Atlético-GO e Flamengo-RJ e venceu Sport-PE e Fluminense-RJ, conquistando seis dos 21 pontos disputados.

Na luta por uma classificação direta para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Tricolor volta a campo diante do Juventude-RS na próxima sexta-feira, 3, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Últimos sete jogos do Fortaleza:

América-MG 2x1 Fortaleza



Corinthians-SP 1x0 Fortaleza



Fortaleza 1x1 São Paulo



RB Bragantino-SP 3x0 Fortaleza



Fortaleza 0x4 Ceará



Fortaleza 1x0 Palmeiras-SP



Santos-SP 2x0 Fortaleza

