Fortaleza tem 12 jogadores com contrato até o final de 2021; veja lista

Entre ídolos, atletas sem espaço e alvos para a próxima temporada, Tricolor tem cerca de 40% do elenco com vínculo apenas até dezembro e deseja permanência de quinteto

A proximidade do encerramento da temporada 2021 marca também o período final do vínculo de alguns jogadores com o Fortaleza. Entre ídolos, nomes sem espaço e peças que interessam para o próximo ano, o clube do Pici tem 12 atletas com contrato até o mês de dezembro.

Com longa trajetória e ídolos da torcida, o goleiro Marcelo Boeck e o atacante Osvaldo têm compromisso com o Tricolor por pouco mais de um mês. O arqueiro de 36 anos tem sido titular na reta final e tem a situação avaliada para definição de renovação ou despedida. O camisa 11, por sua vez, perdeu espaço no grupo e não terá o vínculo estendido.

A exemplo de Osvaldo, o zagueiro Jackson também não firmará novo acordo com o clube. No Pici desde 2019 - a princípio por empréstimo, depois em definitivo -, o defensor teve poucas oportunidades ao longo desta temporada e encerrará a passagem ao final do ano.

O lateral-direito Daniel Guedes está emprestado pelo Santos-SP até o próximo mês e não faz parte dos planos para 2022. É a mesma situação do volante Gustavo Blanco, cedido pelo Atlético-MG pelo mesmo período. O lateral-esquerdo Carlinhos, que foi para o Botafogo-RJ, e o atacante Edson Cariús, emprestado ao Ferroviário, também têm os contratos encerrados com o Leão em dezembro.

Os meias Matheus Vargas e Lucas Lima também integram a relação, mas interessam para a próxima temporada. O camisa 96, que chegou ao Pici em 2019, discute a renovação do contrato, enquanto o camisa 25 foi cedido pelo Palmeiras-SP até dezembro e agrada à diretoria, mas depende de uma nova negociação, sobretudo pela divisão salarial.

Emprestados viram alvo de compra

O Fortaleza ainda tem outros três jogadores com contrato apenas até dezembro, mas que interessam para aquisição em definitivo e mobilizam o departamento de futebol para viabilizar a operação financeira: o zagueiro Marcelo Benevenuto e os volantes Éderson e Matheus Jussa.

O defensor, que pertence ao Botafogo-RJ, já tem a situação discutida entre as duas diretorias, inclusive com acerto do valor a ser pago pelo Tricolor. O Glorioso detém 60% dos direitos econômicos do camisa 5, com contrato até o final de 2023.

Jussa, por sua vez, é vinculado ao Oeste-SP e tem opção de compra fixada em R$ 1 milhão. O Leão já pagou R$ 150 mil ao acertar o empréstimo para a atual temporada e se prepara para desembolsar os R$ 850 mil restantes e adquirir o camisa 16 ao final da Série A.

Já Éderson tem vínculo com o Corinthians-SP até fevereiro de 2025, com 70% dos direitos ligados ao clube paulista. A diretoria do Timão admite a possibilidade de negociá-lo, mas pretende faturar cerca de R$ 45 milhões em uma venda. O Fortaleza aguarda as movimentações do mercado para saber se terá condição de entrar na disputa com valores dentro da realidade.

Jogadores com contrato até dezembro/2021:

Marcelo Boeck - goleiro



Jackson - zagueiro



Marcelo Benevenuto - zagueiro



Daniel Guedes - lateral-direito



Carlinhos - lateral-esquerdo (emprestado ao Botafogo-RJ)



Gustavo Blanco - volante



Matheus Jussa - volante



Éderson - volante



Lucas Lima - meia



Matheus Vargas - meia



Edson Cariús - atacante (emprestado ao Ferroviário)



Osvaldo - atacante

Jogadores com contratos longos

Felipe Alves - até 12/2023



Max Walef - até 12/2022



Kennedy - até 12/2023



Tinga - até 12/2023



Bruno Melo - até 12/2023



Juan Quintero - até 12/2022

Titi - até 12/2022



João Paulo - até 12/2023



Felipe - até 12/2023



Ronald - até 12/2024



Pablo - até 12/2023



Lucas Crispim - até 12/2022



Yago Pikachu - até 12/2022



Luiz Henrique - até 12/2023

David - até 12/2022



Edinho - até 12/2024



Robson - até 12/2023



Wellington Paulista - até 12/2022



Romarinho - até 7/2022



Ángelo Henríquez - até 12/2022



Depietri - até 12/2024



Igor Torres - até 12/2024

