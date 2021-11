Com contrato perto do fim, Fortaleza avalia situação de Marcelo Boeck para 2022

No Pici desde 2017, goleiro é o atual titular do Leão e tem vínculo até o próximo mês. Oscilação de desempenho na temporada gera cenário de indefinição sobre o futuro

A pouco menos de 20 dias para o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza já estuda os passos visando a próxima temporada, na qual disputará novamente uma competição internacional. Titular nesta reta final de 2021, o goleiro Marcelo Boeck tem contrato até dezembro e tem a situação avaliada para definição de renovação ou despedida, apurou o Esportes O POVO.

Antes reserva imediato de Felipe Alves, o camisa 1 voltou a ganhar espaço em julho, quando o então titular se lesionou. Boeck emendou sequência de jogos, cedeu lugar para o camisa 12, mas voltou novamente para a posição.

Entre idas e vindas - e indefinição acerca do dono da vaga -, o arqueiro de 36 anos se firmou de vez no posto desde a vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no dia 23 de outubro. Na Série A, o jogador gaúcho soma 15 partidas disputadas, sendo 14 como titular.

Nos dois períodos, entretanto, o ídolo tricolor oscilou entre boas apresentações e algumas falhas, o que preocupa o departamento de futebol e a comissão técnica para o ano que vem. O espírito de liderança e a identificação com o clube pesam a favor, mas a idade avançada e o desempenho irregular geram preocupação em caso de uma renovação.

O tema segue em discussão internamente e deve ser solucionado ao final do Brasileirão, também com a participação do técnico Juan Pablo Vojvoda. A diretoria do Leão avalia também se será necessário ir ao mercado da bola para contratar um novo goleiro para 2022. Alguns nomes já têm sido oferecidos por agentes e intermediários.

No Pici desde 2017, Marcelo Boeck conquistou a idolatria da torcida a partir do acesso da Série C e ganhou três títulos do Campeonato Cearense (2019, 2020 e 2021), um da Série B (2018) e um da Copa do Nordeste (2019). No total, o goleiro contabiliza 135 jogos disputados pelo Fortaleza.

