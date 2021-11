Fortaleza faz promoção de até 50% nos planos de sócios e projeta 2 mil novas adesões

Na manhã desta terça-feira, 23, o Fortaleza anunciou o início da promoção Sócio Friday, que se estenderá até o próximo domingo, 28, com o objetivo de conseguir novas adesões ao programa de sócio-torcedor. O clube lançou descontos de até 50% nos preços dos planos e espera contar com 2 mil novos associados no período.

Os torcedores podem aproveitar a promoção nos próximos dias e fazer a adesão tanto pelo site www.sociofortaleza.com.br quanto em uma das lojas Leão 1918.

"Sabemos que o nosso torcedor chega junto e é uma torcida muito apaixonada. Com esses descontos é a hora de fazer o sócio e garantir o ano inteiro de vantagens. Esperamos ter colocado o preço justo, no momento certo, para trazer aquele torcedor que estava esperando um pouco para voltar a ser sócio. Em números, acreditamos que teremos em torno de duas mil novas adesões", explicou o gestor do programa de sócios, Gigliani Maia.

Dos planos com acesso garantido aos jogos, por exemplo, o Leão Fiel baixou de R$ 74,90 para R$ 54,90, o Leão do Interior saiu de R$ 54,90 para R$ 39,90, o Leão de Aço caiu de R$ 119,90 para R$ 94,90 e o Leão do Pici foi reduzido de R$ 219,90 para R$ 189,90. Os mesmos planos estão disponíveis ainda com a opção de recarga para cada partida, com descontos maiores nos valores mensais.

Planos com acesso garantido na Sócio Friday:

Leão do Interior: R$ 39,90

Leão Fiel: R$ 54,90

Leão de Aço: R$ 94,90

Leão do Pici: R$ 189,90

