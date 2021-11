Com empréstimo perto do fim, Fortaleza cogita renovação de Lucas Lima para 2022

Vinculado ao Palmeiras até o final do próximo ano, meia agrada em curto período no Pici e tem pouco mais de um mês pela frente no Tricolor, que não descarta nova negociação

Anunciado como reforço para o restante da atual temporada há exatos 71 dias, Lucas Lima ainda tem pouco mais de um mês pela frente no Pici. Emprestado pelo Palmeiras-SP até o final deste ano, o meia conseguiu se firmar entre os titulares do Fortaleza, quebrou longo jejum ao balançar as redes e interessa ao clube para permanecer em 2022, o que dependeria de novo acordo entre as partes.

No dia 25 de agosto, o Tricolor selou o acerto com o camisa 25, em negociação que envolveu divisão dos salários com o Verdão e conversa em um hotel de São Paulo entre o técnico Juan Pablo Vojvoda e o jogador. Com o aval e a confiança do comandante, o armador desembarcou na capital cearense e estreou cinco dias depois, no empate sem gols com o Cuiabá-MT.

Lucas Lima emendou uma primeira sequência de partidas como titular, mas virava desfalque nos embates da Copa do Brasil por já ter atuado na atual edição do torneio pelo Palmeiras-SP. Com atuações discretas, o meia voltou para o banco de reservas, mas não demorou a recuperar espaço.

O ápice com a camisa do Leão foi na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no último dia 23 de outubro, pela Série A, em que marcou o primeiro gol pelo clube e deu uma assistência. No total, foram dez jogos disputados, sendo sete como titular. O desempenho animou o jogador e agradou ao departamento de futebol, que já tinha ficado satisfeito com a postura do atleta no dia a dia com companheiros e funcionários.

"O Lucas é um jogador talentosíssimo, isso é inegável. E a gente pôde ver aqui, no dia a dia, que é extremamente profissional, está adaptado ao grupo de jogadores, sem qualquer tipo de estrelismo. Pelo contrário, é um cara simples, humilde, que se dá bem com todo mundo, até com jogadores que não são tão famosos do nosso elenco, que estão no Fortaleza há bastante tempo e são daqui. Ele trata todo mundo igual, é um cara que trabalha para caramba e fez um grande jogo no sábado (dia 23 de outubro), fez um golaço, deu uma assistência belíssima", analisou o presidente Marcelo Paz em entrevista à Rádio Bandeirantes, no último dia 26.

Lucas Lima tem contrato até o final do próximo ano com o Palmeiras-SP, que terá eleições ainda em 2021 e passará ter novo comando - Leila Pereira, presidente da principal patrocinadora, será candidata única. Com o fim do Campeonato Brasileiro marcado para 9 de dezembro, resta pouco mais de um mês antes do fim do vínculo do jogador com o Leão, que cogita mantê-lo para 2022.

"E eu espero que ele possa ficar mais tempo no Fortaleza. A gente ainda não discutiu sobre isso, nem com ele, nem com o Palmeiras, mas ele está feliz aqui, jogando bem. A tendência é de mais evolução e é possível, sim. Quem sabe ele possa permanece. Mas esse assunto ainda não foi discutido", completou o mandatário tricolor.

