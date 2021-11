Fortaleza tem acerto de valores com Botafogo e avança para manter Benevenuto

O Esportes O POVO apurou que a diretoria do Leão tem acerto com o clube carioca sobre os valores da transação e foca agora na engenharia financeira para selar a transferência

O Fortaleza avançou na negociação com o Botafogo para manter o zagueiro Marcelo Benevenuto, um dos principais destaque da equipe tricolor na temporada de 2021. O Esportes O POVO apurou que a diretoria do Leão tem acerto com o clube carioca sobre os valores da transação e foca agora na engenharia financeira para selar a transferência definitiva do jogador, que tem vínculo de empréstimo se encerrando após o Brasileirão.

Na operação para a contratação de Benevenuto, os dirigentes da equipe do Pici não vão envolver jogadores cedidos por empréstimo ao Botafogo nesta temporada, como Carlinhos e Luiz Henrique. O lateral-esquerdo Carlinhos, que encerra vínculo com o Fortaleza no fim de 2021, não terá o contrato renovado e ficará livre no mercado. Já o meio-campista, com ligação contratual com o Tricolor até 2023, retorna ao Leão no próximo ano.

Como antecipado na coluna do Fernando Graziani, o Fortaleza está prospectando investidores no mercado para selar a compra de Marcelo Benevenuto. Os valores acertados entre os clubes são mantidos em sigilo.

Titular absoluto na zaga do time comandado por Juan Pablo Vojvoda, Benevenuto tem quarenta jogos e quatro gols marcados pelo Tricolor. Recentemente, o atleta de 25 anos revelou o interesse do São Paulo, mas ressaltou a vontade de permanecer na equipe cearense.

"Ele (Rogério Ceni) falou comigo no jogo contra o São Paulo e, sim, realmente tem o interesse deles. Já deixo claro que minha vontade é ficar aqui no Fortaleza. Vou fazer o possível e o impossível para ficar porque eu estou amando este clube", disse o zagueiro em entrevista ao canal TNT Sports.

"Eu chego no treino feliz, vou pra casa tranquilo, porque eu tenho tudo aqui. As pessoas são sensacionais, a gestão aqui nem se fala. Não tem tanto recurso assim, mas dão aula de como gerir uma equipe", completou.

Com informações de Brenno Rebouças

