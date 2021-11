Fortaleza se prepara para exercer compra de Matheus Jussa ao final da Série A

Tricolor aguarda encerramento do Campeonato Brasileiro para pagar mais R$ 850 mil e concretizar aquisição do volante, que deve firmar novo vínculo por mais duas ou três temporadas

Uma das principais peças defensivas do Fortaleza em 2021, o volante Matheus Jussa seguirá no Pici pelos próximos anos. Com opção de compra fixada em R$ 1 milhão - uma parte já desembolsada -, o clube já se prepara para exercer a aquisição do jogador junto ao Oeste-SP ao final do Campeonato Brasileiro, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor já havia definido que realizaria a negociação em definitivo do meio-campista e aguarda o encerramento da Série A para concretizar a transação. Em paralelo, o departamento de futebol discute os moldes do novo vínculo com o estafe do camisa 16 e deverá firmar contrato por mais duas ou três temporadas.

Revelado pela Portuguesa-SP, Jussa atuou no Internacional-RS na última temporada e chegou ao Leão a pedido do então técnico Enderson Moreira. Com volantes de características mais técnicas nas últimas temporadas, a ideia do departamento de futebol era ter maior variedade de opções para a função, e o paulista de 25 anos se encaixou no perfil mais marcador.

Na negociação com o Oeste-SP, detentor dos direitos do camisa 16, o clube do Pici selou o valor milionário para pré-fixar o valor da compra e pagou R$ 150 mil pela cessão até o final deste ano, valor que será abatido na transação da aquisição. O restante da operação, portanto, movimentará mais R$ 850 mil. O montante pode ser desembolsado até dezembro, quando se encerra o vínculo atual.

Também utilizado como zagueiro no esquema de Juan Pablo Vojvoda, Matheus Jussa disputou 42 partidas pelo Fortaleza em 2021 e marcou um gol, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, pela Copa do Nordeste.

Além de Jussa, o Tricolor também tem interesse em comprar o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Éderson, que estão emprestados até o próximo mês. Em relação a reforços, o clube já acertou a contratação do defensor equatoriano Anthony Landázuri, do Independiente Del Valle, do Equador.

