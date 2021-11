Com Pikachu de volta, Fortaleza viaja para enfrentar o RB Bragantino; veja desfalques

Após empate com São Paulo, Leão do Pici embarca rumo ao Sudeste e terá apenas um treino antes de encarar o Massa Bruta. Ala direito está à disposição, mas quarteto será baixa

Com calendário apertado, o Fortaleza tem pouco tempo para digerir o empate com o São Paulo, na última quarta-feira, 10, pela 31ª rodada da Série A. A equipe do Pici já embarca na tarde desta quinta-feira, 11, para São Paulo para enfrentar o RB Bragantino-SP e poderá contar com o ala Yago Pikachu, mas ainda terá quatro desfalques.

Após duas derrotas seguidas fora de casa, o Leão recebeu a equipe do Morumbi na Arena Castelão e saiu na frente, mas sofreu gol nos acréscimos e ficou no 1 a 1, resultado que garantiu o retorno ao G-4, na quarta posição. Com viagem marcada rumo à capital paulista nesta quinta, o único treino antes do próximo jogo será na sexta-feira, 12, em Atibaia.

Para o embate em Bragança Paulista, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá Pikachu à disposição. Recuperado de luxação no ombro esquerdo, o camisa 22 já figurou no banco de reservas contra o São Paulo e chegou a ser chamado para entrar em campo nos minutos finais, mas o zagueiro Jackson acabou sendo escolhido para substituir Éderson.

Em contrapartida, o comandante argentino terá quatro baixas. O goleiro Felipe Alves e o atacante Robson completaram a série de três cartões amarelos e terão que cumprir suspensão automática. Já o ala Lucas Crispim (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) e o atacante David (edema na coxa direita) seguem em recuperação.

O confronto direto entre Fortaleza e RB Bragantino-SP será no próximo sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada do Brasileirão. Vizinhas na classificação, as duas equipes têm 49 pontos, mas o Tricolor leva vantagem no número de vitórias (14 a 12) e ocupa a quarta posição.

