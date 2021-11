Robson será desfalque do Fortaleza contra o RB Bragantino na Série A

Atacante tricolor está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo e não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda no jogo deste sábado, 13, válido pela 32ª rodada da competição

Autor do gol do Fortaleza no empate por 1 a 1 contra o São Paulo-SP, Robson terá que cumprir suspensão após levar o terceiro cartão amarelo no jogo contra a equipe paulista. Desta maneira, o atacante tricolor não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o RB Bragantino-SP, marcada para sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Esta é a segunda vez que Robson ficará de fora de um jogo do Leão por suspensão no Campeonato Brasileiro. Artilheiro do time na competição, com 9 gols marcados, o atacante já havia cumprido suspensão na partida contra a Chapecoense-SC, válida pela 27ª rodada da Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chama atenção a frequência com que Robson tem sido advertido. O jogador foi punido com cartão amarelo nas últimas quatro partidas que disputou no Brasileirão. Um dos pilares do time de Vojvoda, o atacante atuou em 29 das 31 vezes que o Tricolor do Pici entrou em campo no certame. Foram 23 partidas como titular e outras seis participações entrando no decorrer do jogo.

Tags