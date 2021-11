Fortaleza sofreu gols decisivos na reta final das últimas 3 partidas pela Série A

Tricolor do Pici amargou derrotas para o América-MG e o Corinthians-SP sofrendo gols nos minutos finais, além do empate para o São Paulo enquanto vencia o embate até os 48 do segundo tempo

O Fortaleza empatou por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 10, contra o São Paulo e, pelo terceiro jogo consecutivo, sofreu um gol na reta final da partida. O Tricolor do Pici vencia o embate até os 48 minutos do segundo tempo, mas amargou o empate após cobrança de falta de Benítez, sem chance de defesa para Marcelo Boeck.

A situação também ocorreu nas derrotas para o América-MG e Corinthians-SP, pela 29ª e 30ª rodada, respectivamente. Diante do Coelho, Felipe Azevedo marcou aos 40 minutos da etapa final, colocando a equipe mineira em vantagem e garantindo a vitória por 2 a 1. Contra o Alvinegro Paulista, a partida se encaminhava para um 0 a 0, mas Victor Cantillo, aos 42 minutos, mudou o placar a favor do escrete preto-e-branco.

Apesar do resultado ruim diante das circunstâncias do jogo contra o São Paulo, o ponto conquistado foi o suficiente para recolocar o Leão na quarta colocação da Série A, com 49 pontos, mesma pontuação do RB Bragantino-SP, que leva desvantagem no critério de desempate por ter menos vitórias que o Tricolor do Pici.

O Massa Bruta, inclusive, será o próximo desafio da equipe comandada pelo treinador Vojvoda no Brasileirão. O confronto direto pelo G-4 acontece no sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 32º rodada.



