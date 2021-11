Dúvida contra o São Paulo, Pikachu tem retorno contra o Red Bull Bragantino dado como certo

Jogador está na terceira semana de recuperação, que era o previsto pelo departamento médico do Fortaleza. Há possibilidade de atuar no duelo de tricolores, mas o provável é que ele só volte contra o Massa Bruta

O ala-direita Yago Pikachu está perto de retornar aos gramados. O Esportes O POVO apurou que o jogador deve ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida de sábado, 13, contra o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro.

Antecipar o retorno de Pikachu para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 10, está cogitado e mesmo sem um martelo batido para veto até o momento, é bem mais provável que o Fortaleza espere um pouco mais para não correr o riscos. A condição real, porém, é de dúvida.

Pikachu treina normalmente com o elenco tricolor, mas deverá cumprir as três semanas de recuperação que eram previstas pelo departamento médico. Dois dias após a luxação no ombro esquerdo, ocorrido na partida contra o Athletico-PR, em 23 de outubro, o jogador já fazia trabalhos específicos em campo para manter a forma, em paralelo com a fisioterapia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a entrada de mais um jogador no DM, dessa vez o atacante David, o Leão deve ter, portanto, quatro desfalques para enfrentar o São Paulo de Rogério Ceni. O duelo está marcado para às 21h30min, no Castelão.

Com apurações de Miguel Jr, Afonso Ribeiro e Brenno Rebouças

Tags