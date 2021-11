Quase três meses após reestreia, Edinho vê brecha na ala e tenta se firmar no Fortaleza

Com desempenho discreto e poucas chances como titular, meia-atacante busca deslanchar no Tricolor e surge como alternativa para o lado direito durante a ausência de Yago Pikachu

Um dos principais reforços do Fortaleza na janela de transferências internacionais, no meio do ano, o meia-atacante Edinho já reestreou pelo clube há quase três meses, mas ainda tenta se firmar na equipe. O cearense de 27 anos tenta conquistar a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda para se firmar na ala direita durante a ausência de Yago Pikachu.

Cria das categorias de base do Leão, o camisa 18 estava no Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, emprestado pelo Atlético-MG desde o ano passado. Com o final do vínculo no país asiático, foi adquirido pela equipe do Pici em definitivo no início de julho e assinou contrato até 2024.

Com a liberação da inscrição de jogadores vindo do exterior apenas em agosto, Edinho teve boa parte de julho para aprimorar a parte física e iniciar os trabalhos no Tricolor. O jogador foi regularizado ainda nos primeiros dias do oitavo mês do ano e teve a primeira oportunidade no empate em 1 a 1 com o Santos-SP, em 15 de agosto, pela Série A.

Desde então, Edinho entrou em campo mais 11 vezes - no total, portanto, disputou 12 jogos - e foi titular em três jogos: contra o Flamengo-RJ, pelo Campeonato Brasileiro, e diante de São Paulo e Atlético-MG, ambos pela Copa do Brasil. No embate com o Galo, o meia-atacante teve a primeira oportunidade como titular na ala direita, mas ainda não convenceu e teve rendimento discreto.

Enquanto ainda não estava à disposição, o jogador foi testado em algumas funções durante o período de treinos e era visto como alternativa para a ala, meio-campo e ataque. Enquanto Lucas Lima assumiu o posto na armação e o ataque tem constantes mudanças na formação, o lado direito do campo surgiu como brecha para porta de entrada na equipe.

A luxação no ombro esquerdo de Yago Pikachu, que segue em recuperação, abriu a disputa por vaga, e o camisa 18 busca novas oportunidades para se consolidar. No último sábado, 30, na derrota por 2 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, Vojvoda utilizou o volante Éderson na posição. O atacante Osvaldo também foi testado na função, e o lateral-direito Daniel Guedes é outra opção no elenco.

