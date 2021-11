Yago Pikachu segue vetado no Fortaleza e não enfrenta o Corinthians pela Série A

O Departamento Médico do Tricolor do Pici continua avaliando a evolução do ala, que se recupera de uma lesão no ombro, e mantém cautela em relação ao retorno do camisa 22

Pelo terceiro jogo consecutivo, o Fortaleza não poderá contar com Yago Pikachu, destaque da equipe na temporada. O ala lesionou o ombro na partida contra o Athletico-PR e ficou fora dos embates diante do Atlético-MG, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e América-MG, pela Série A. Havia a expectativa do retorno do atleta neste sábado, 6, contra o Corinthians-SP, mas segundo apuração do Esportes O POVO, o Tricolor do Pici vetou o jogador.

Vestindo a camisa vermelho-azul-e-branco, Pikachu já disputou 43 jogos neste ano — oito pela Copa do Brasil, quatro pela Copa do Nordeste, quatro pelo Campeonato Cearense e 27 pelo Brasileirão. Na Série A, o ala deu cinco assistências — duas a menos que Lucas Crispim, líder do quesito com sete — e marcou oito gols, sendo o artilheiro do Leão no certame ao lado de Robson.

Além de Yago Pikachu, o Fortaleza tem outros quatro desfalques confirmados para a partida diante do Corinthians-SP: Lucas Crispim, lesionado, e Titi, Matheus Jussa e Éderson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Robson segue em tratamento de uma entorse no tornozelo e é dúvida para o confronto.

Na quinta colocação, com 48 pontos, o Leão duela contra o Alvinegro do Parque São Jorge em um embate direto pela parte de cima da tabela. A equipe paulista está na cola do Tricolor, na sexta posição, com 44 pontos. O encontro acontece neste sábado, 6, às 17 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 30ª rodada da Série A.



