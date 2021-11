Fortaleza tenta quebrar tabu contra o Corinthians fora de casa; veja retrospecto

O jogo do Fortaleza diante do Corinthians que ocorre neste sábado, 6, às 17 horas, no Itaquerão, não prometer ser dos mais fáceis para o Tricolor. Além do amplo número de desfalques e mudanças, o técnico Vojvoda também terá que lidar com um tabu: o Leão nunca venceu o Timão em São Paulo.

O histórico do Tricolor do Pici como visitante diante do Timão é composto por 12 jogos. Nesses, o Corinthians saiu vitorioso em nove partidas e as equipes somaram três empates. Foram 24 gols marcados pelo time paulista e apenas sete do Leão.

No retrospecto geral, são 25 disputas, sendo 16 triunfos para o Timão, seis empates e três vitórias do Fortaleza. Além dos números gerais, na atual campanha do Brasileirão, o Corinthians está 100% em casa desde a retomada do público.

Ao todo, já são sete jogos de invencibilidade, como mandante, com cinco vitórias e dois empates neste período. O último revés aconteceu em 1º de agosto, contra o Flamengo. Nesse recorte, o aproveitamento do Corinthians de Sylvinho, em casa, disparou para 80,9%, algo que só fica abaixo do que Tite conseguiu no clube (83,01%). (Com Gazeta Esportiva)

