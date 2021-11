Fortaleza faz último treino antes de enfrentar o Corinthians na manhã desta sexta

Leão encerra preparação para jogo contra o Timão com treino de apronto no Pici e embarca com destino a São Paulo, onde enfrenta a equipe paulista, no período da tarde.

O Fortaleza realiza na manhã desta sexta-feira, 5, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, o último treino antes de enfrentar o Corinthians. A atividade encerra a preparação do Leão para a partida e deve definir o time que entra em campo contra o Timão no próximo sábado, 6, às 17 horas, na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após o treino de apronto, a delegação do Tricolor do Pici embarca para São Paulo (SP), onde enfrenta a equipe paulista. O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda aguarda para saber se poderá contar com Robson. O atacante se recupera de um entorse no tornozelo direito e é dúvida para o jogo. Por outro lado, o comandante tricolor já possui cinco desfalques garantidos para o confronto. Lesionados, Yago Pikachu e Lucas Crispim estão sob os cuidados do departamento médico. O trio Éderson, Titi e Matheus Jussa cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Com bom retrospecto contra equipes paulistas na competição, o Fortaleza tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians atuando como visitante. A equipe tricolor ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, com 48 pontos. O Timão está logo atrás do Leão, na sexta posição, com 44 pontos.

