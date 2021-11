Fortaleza tem sequência contra paulistas na Série A; Leão teve 100% de aproveitamento no 1° turno

No primeiro turno, o aproveitamento do Tricolor no "mini Paulistão" foi de 100%; Se isso acontecer de novo, o time de Juan Pablo Vojvoda alcançará uma marca histórica e simbólica

Na coletiva desta terça-feira, o jogador Tinga se referiu aos nove jogos que o Fortaleza tem pela frente no Brasileirão como nove finais e disse que o foco está 100% voltado ao Corinthians, adversário do próximo sábado, 6. O jogo contra o Timão virou confronto direto, já que a equipe paulista está logo atrás do Fortaleza na classificação e com quatro pontos a menos — uma vitória deixa os dois muito próximos, brigando por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

O Corinthians abre a série do Fortaleza contra adversários paulistas. Depois dele, o Leão enfrentará o São Paulo, no Castelão, e o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, tudo no intervalo de uma semana. No primeiro turno, o aproveitamento do Tricolor no “mini Paulistão” foi de 100% e se isso acontecer de novo, o time de Juan Pablo Vojvoda alcançará uma marca histórica e simbólica.

Se conseguir os nove pontos disputados novamente, o Leão chegará aos 57 pontos e fará sua melhor campanha na história da Série A de pontos corridos. Mais que isso, porém, atingirá a média histórica de pontos que garantem um clube na Libertadores da América. Essa pontuação, inclusive, é exatamente a metade dos pontos disputados em todo o Campeonato Brasileiro (114).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro turno da Série A, o Tricolor bateu Corinthians, Bragantino e São Paulo pelo mesmo placar de 1 a 0. No returno, apenas a partida contra o time de Rogério Ceni será no Castelão.

Tags