David prega respeito ao Corinthians, mas crê em vitória do Fortaleza em Itaquera

O Tricolor tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido os paulistas como visitantes. As equipes se enfrentam neste sábado, 7, às 17 horas, no Itaquerão-SP

O atacante David concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, e mostrou confiança sobre o duelo contra o Corinthians na Série A, no Itaquerão-SP. O Tricolor tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido os paulistas como visitantes.

"Todos os jogos são difíceis, principalmente agora, fora de casa, contra uma equipe muita qualificada, que é o Corinthians. Sabemos que temos totais condições de chegar lá e fazer um bom jogo. Lógico, concentrado, com bastante humildade, mas a gente tem tudo para tirar três pontos de lá", afirmou o camisa 17.

No confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza sofrerá com baixas no elenco. Pikachu e Crispim, dupla responsável por participar de 55% dos gols do Leão na Série A, estão lesionados e fora da partida contra o Corinthians. Já Éderson, Titi e Matheus Jussa cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O atacante é Robson é dúvida por entorse no tornozelo direito.

David lamentou os desfalques, mas ressaltou a qualidade do elenco tricolor. "É uma perda grande para a gente, que vem se conhecendo a cada dia, se entrosando mais, mas acredito que o nosso elenco é muito forte, muito qualificado. Com a ajuda do professor e a confiança que ele nos dá, a gente está sempre unido, que é o que nos faz vencer os jogos."

O atacante comentou ainda sobre as mudanças táticas provocadas pelas mudanças obrigatórias por desfalques. "A gente tem vários jogadores que fazem outras funções, como o Pikachu e o Crispim jogando de ala, o próprio Éderson e o Jussa jogando na linha de três (zagueiros). O nosso grupo é forte. Quem entrar em campo vai dar o máximo. A gente está bastante entrosado, um conhece o outro, então a gente tem tudo para sair de lá vitorioso."

As duas equipes se enfrentam neste sábado, 7, às 17 horas, no Itaquerão. Fortaleza e Corinthians são adversários diretos na tabela da Série A em busca da classificação para a Libertadores. O Leão está na quinta colocação com 48 pontos e mira retomar o G4, enquanto o Corinthians aparece em sexto com 44 e quer colar no rival.

