Fortaleza aguarda recuperação e vê chance de contar com Robson diante do Corinthians

Atacante do Leão segue em tratamento de lesão no tornozelo direito e terá evolução monitorada no decorrer da semana visando o duelo contra o Timão, no próximo sábado, 6

Com uma semana livre para treinos pela frente, o Fortaleza irá monitorar a evolução da recuperação da entorse no tornozelo direito de Robson e vê chance de contar com o atacante na partida contra o Corinthians-SP, no próximo sábado, 6, às 17 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 30ª rodada da Série A, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 7 se lesionou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no último dia 23 de outubro, na Arena Castelão, pelo Brasileirão, pouco depois de anotar o terceiro e último gol da partida, que pôs fim a um jejum de mais de dois meses sem balançar as redes.

No dia seguinte, Robson passou a fazer uso de bota ortopédica no pé direito e realizou exame de imagem, que constatou a entorse no tornozelo. Desde então, o jogador de 30 anos iniciou tratamento sob os cuidados do departamento médico do clube e ficou fora dos jogos contra Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e América-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Presidente do Fortaleza faz desabafo sobre intervenções do VAR em América-MG x Fortaleza

Rogério Ceni elogia, mas nega interesse do São Paulo em Felipe Alves, do Fortaleza

Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza

Após a primeira semana de recuperação, o Tricolor adota cautela e aguarda a avalição do quadro nos próximos dias para saber se terá o atacante à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. A brecha no calendário nesta semana pode ser um fator favorável, já que a rotina intensa de jogos será retomada a partir do embate contra o Timão.

Robson divide a artilharia do Fortaleza na Série A com Yago Pikachu, com oito gols cada, e também compartilha o posto de principal goleador do elenco na temporada com David, com 13 tentos cada.

Para o duelo em solo paulista, o Leão já tem cinco desfalques certos: o zagueiro Titi e os volantes Matheus Jussa e Éderson, suspensos, além dos alas Yago Pikachu, com luxação clavicular no ombro esquerdo, e Lucas Crispim, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda.

Tags