Questionado se fica no Fortaleza para 2022, Vojvoda diz estar focado no momento presente

Apesar da eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil na última quarta-feira, 27, o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza tem sido destaque no futebol brasileiro. Além de levar o Tricolor do Pici até as semifinais do torneio, o argentino também é um dos responsáveis pela boa campanha do grupo no Brasileirão, onde o Leão ocupa a 3ª colocação e possui altas chances de classificação para a Libertadores.

Os resultados acima citados colocaram Vojvoda entre os nomes de técnicos especulados no futebol nacional. Entretanto, em coletiva cedida após o revés diante do Galo, o treinador evitou falar no futuro e se disse focado no momento atual.

"Sinceramente, não escutei nada. Estou totalmente focado nos meus deveres diários. Não é momento de falar ou escutar, no meu caso, sobre o que acontecerá no futuro. Estou trabalhando muito e muito feliz de poder treinar os jogadores que estou treinando e poder estar onde estou agora", pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também se descreveu como contente pelo trabalho executado no Pici e falou sobre gratidão ao Fortaleza por tê-lo inserido no futebol brasileiro.

"Desfruto do meu trabalho. Agradeço por estar no Fortaleza, pois o clube abriu as portas do futebol brasileiro e isso é muito importante para mim. Vou seguir trabalhando para conquistar os objetivos que eu, Fortaleza e o time temos pela frente", finalizou.

Tags