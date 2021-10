Fortaleza foca na Série A e se reapresenta de olho no América-MG; veja desfalques

Depois da eliminação da Copa do Brasil, Leão volta as atenções para o Brasileirão e mira confronto do próximo sábado, 30. Yago Pikachu, Lucas Crispim e Robson seguem como baixas

Após a eliminação da Copa do Brasil, o Fortaleza volta as atenções para a Série A e já retoma os trabalhos na tarde desta quinta-feira, 28, no Centro de Excelência Alcides Santos, de olho na partida contra o América-MG, pela 29ª rodada. Lesionados, Yago Pikachu, Lucas Crispim e Robson seguem como desfalques da equipe.

Na última quarta-feira, 27, o Tricolor foi outra vez derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, na Arena Castelão, e encerrou a participação na semifinal do mata-mata nacional. Agora, o time de Juan Pablo Vojvoda adota foco exclusivo na reta final do Campeonato Brasileiro e quer assegurar uma inédita vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

Sobre o assunto Confira arbitragem dos jogos de Fortaleza e Ceará na 29ª rodada da Série A

Jussa elogia torcida do Fortaleza e fala em buscar a vaga na Libertadores: "Eles merecem muito"

Questionado se fica no Fortaleza para 2022, Vojvoda diz estar focado no momento presente

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com viagem marcada para Belo Horizonte para a próxima sexta-feira, 29, o Leão poderá voltar a contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, desfalques na Copa do Brasil por já terem atuado por outras equipes. Além disso, o lateral-direito e zagueiro Tinga se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda e está novamente à disposição.

Em contrapartida, outros três jogadores seguem sob os cuidados do departamento médico: o ala Yago Pikachu sofreu luxação clavicular no ombro esquerdo e está em tratamento, o também ala Lucas Crispim sofreu contusão no músculo adutor da coxa esquerda e será baixa por cerca de um mês e o atacante Robson teve entorse no tornozelo direito.

Na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, o Fortaleza visita o Coelho no próximo sábado, 30, às 21 horas, na Arena Independência. O América-MG é o décimo colocado, com 35 pontos.

Tags