Com suspeita de luxação, Pikachu prevê retorno rápido ao Fortaleza: "Nada grave"

Camisa 22 sofreu lesão no ombro esquerdo no 3 a 0 sobre o Athletico-PR, realizou exame de imagem, iniciou tratamento e tranquilizou torcedores em postagem nas redes sociais

Autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na noite do último sábado, 23, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A, o ala Yago Pikachu deixou o gramado ainda no primeiro tempo com lesão no ombro esquerdo. Com suspeita de luxação, o jogador realizou exame, já está em tratamento e postou nas redes sociais que deverá estar novamente à disposição em breve.

Aos 39 minutos, em disputa de bola com Christian, o camisa 22 do Leão caiu no gramado por cima do braço e recebeu atendimento médico. Sem condições de permanecer na partida, foi substituído por Lucas Crispim e encaminhado ao vestiário para iniciar o tratamento.

O ala direito já realizou exame de imagem e aguarda o resultado, mas tem suspeita de luxação no local. Enquanto isso, já está sob os cuidados do departamento médico do clube. Com tipoia no braço, postou foto afirmando não ser "nada grave" e estará de volta "logo logo".

Ala Yago Pikachu, do Fortaleza, postou foto após sofrer lesão no ombro (Foto: Reprodução/Instagram)



Uma das principais armas ofensivas do Fortaleza na temporada, Pikachu soma oito gols no Brasileirão e divide a artilharia do elenco na competição com o atacante Robson. Diante do Furacão, o camisa 22 acertou chute forte de fora da área para superar Bento e balançar as redes.

Mesmo antes da lesão, o paraense de 29 anos já era desfalque certo do Tricolor para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, no Castelão. O ala recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 4 a 0, na última quarta-feira, 20, e terá que cumprir suspensão automática.

