Em Belo Horizonte, com foco no Atlético-MG, Fortaleza chega aos 103 anos com muito a celebrar

Na data em que comemora mais um ano de história, Tricolor tem foco voltado para duelo importante pela Copa do Brasil, mas fará o lançamento de uma galeria virtual, que conta os principais momentos dos 103 anos do clube

A delegação do Fortaleza vai celebrar os 103 anos de história do clube, nesta segunda-feira, 18, longe de casa, já que está em Belo Horizonte para o duelo de quarta-feira, 20, contra o Atlético-MG, pelas semifinais da Copa do Brasil. Com foco no jogo decisivo, a festa deve ficar para outro momento, mas é fato que não faltam motivos para os tricolores celebrarem.

Estar nas semifinais da Copa do Brasil, por exemplo, já é um deles. Nunca o Fortaleza foi tão longe e faturou tanto em uma edição do torneio. E as possibilidades de seguir adiante são reais — apesar do favoritismo ser do adversário —, já que em dois jogos contra o Galo na Série A, o Leão tem uma vitória e uma derrota, atuando bem em ambas as partidas.

Por falar no Campeonato Brasileiro, a campanha que o time faz no certame sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda já é marcante. São 25 rodadas no G-4 em 27 rodadas disputadas. Nas duas vezes em que esteve fora desse corte, o Leão foi apenas o 5º colocado. Com 45 pontos ganhos até aqui, já superou a campanha do ano passado e caminha a passos largos para uma participação inédita na Copa Libertadores.

Equilibrado financeiramente, apesar de ter sofrido, como qualquer clube de futebol, às consequências da pandemia, mas tendo passado bem por ela, o Fortaleza tem modificado sua política de formação de elenco e investido na compra de direitos totais ou parciais de jogadores. Foi assim nos últimos anos com David e Romarinho, por exemplo, e este ano com Depietri, Edinho, Ronald e Pikachu. Além disso, mira a compra de atletas emprestados que se destacam, como Benevenuto, Éderson e Jussa.

Todo o crescimento recente do Fortaleza, inclusive, tem chamado a atenção do “mercado da bola”, que vai muito além da contratação de jogadores. O presidente do clube, Marcelo Paz, tem participado de eventos internacionais, contando o case do Tricolor e profissionais do time concorrem a prêmios importantes do meio.

Com uma temporada em andamento e o calendário apertado, não foi anunciada nenhuma programação especial de aniversário para esta segunda-feira, 18, mas haverá uma live, às 11 horas, com o presidente do clube, para o lançamento de uma galeria virtual no eMuseu do Esporte, contando os principais momentos dos 103 anos do Fortaleza.



