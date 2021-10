Fortaleza supera campanha de 2020 na Série A com doze rodadas ainda por jogar em 2021

A doze rodadas do fim da Série A de 2021, o Fortaleza superou a campanha feita no Campeonato Brasileiro de 2020. Com a vitória sobre o Grêmio, na noite desta quarta-feira, 13, no Castelão, o Leão alcançou os 42 pontos, um a mais que na temporada passada.

O número de vitórias, que já superava o da campanha do ano passado, quando o Tricolor ganhou apenas dez jogos, agora chegou a 12. Em 26 rodadas, na atual edição, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda empatou apenas seis vezes e perdeu oito.

O triunfo sobre o Grêmio fez o Fortaleza subir para a 3ª posição e ninguém mais pode tirá-lo deste lugar na rodada, portanto, o Tricolor completou 24 rodadas no G-4 da Série A.

O Leão está a sete pontos de igualar a campanha de 2003, quando disputou a primeira divisão no formato de pontos corridos pela primeira vez. Em 2005, o Fortaleza fez 55 pontos e na temporada 2019 fez 53, mas considerando as 38 rodadas — o time já havia superado 2006, quando só chegou a 38 pontos.

